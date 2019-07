'EU-hoorzitting over Hongarije in september'

donderdag 18 juli 2019 , 16:31

BRUSSEL (ANP) - Hongarije moet in september gehoord worden door de EU-lidstaten over de ondermijning van de rechtsstaat in dat land. "We kunnen dit niet langer ontlopen", zei de Finse minister Tytti Tuppurainen (Europese Zaken) na afloop van een vergadering in Brussel. "Het is dan een jaar geleden dat het Europees Parlement het artikel 7 activeerde".

Artikel 7 is de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag. De procedure kan ertoe leiden dat het stemrecht van de regering-Orbán in ministerraden wordt geschorst. Het EU-parlement besloot in september vorig jaar het artikel in te roepen op basis van een kritisch rapport van Hongarije-rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks). Sindsdien zijn er in tegenstelling tot Polen, dat in december 2017 een artikel-7-procedure van de Europese Commissie aan zijn broek kreeg, nog geen hoorzittingen georganiseerd.

Finland is sinds 1 juli tijdelijk EU-voorzitter en bepaalt wat er de komende zes maanden op de agenda staat. Minister Tuppurainen zei dat de rechtsstaat hoge prioriteit voor Finland heeft. Helsinki wil ook, net als Nederland, dat betalingen uit EU-fondsen aan lidstaten in de komende jaren worden gekoppeld aan handhaving van de rechtsprincipes in die landen.

