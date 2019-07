Europese navigatie Galileo werkt weer

donderdag 18 juli 2019 , 13:53

PRAAG (ANP/DPA) - Het Europese navigatiesysteem Galileo werkt weer nadat het bijna een week buiten werking is geweest door technische mankementen. Dat meldde het EU-agentschap GSA dat voor het systeem verantwoordelijk is donderdag. Er moet nog wel met "onnauwkeurigheden" rekening worden gehouden.

Het satellietnetwerk kwam vrijdag grotendeels plat te liggen door een "technisch incident met betrekking tot de infrastructuur op de grond", zoals GSA aangaf. Door de problemen konden alle ontvangers geen bruikbare signalen oppikken om hun positie te bepalen. De functies werden overgenomen door de Amerikaanse tegenhanger gps. Afhankelijk van de geïnstalleerde chip konden dat ook de Russische (GLONASS) of Chinese (Beidou) netwerken zijn.

Galileo is het grootste ruimtevaartproject uit de Europese geschiedenis. De Europese Commissie wil een alternatief bouwen voor het overal gebruikte gps, dat van het Amerikaanse leger is. De Galileo-satellieten kunnen tot op 20 centimeter nauwkeurig bepalen waar een aangesloten kastje is. Het netwerk is nog in aanbouw.

Terug naar boven