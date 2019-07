Rutte moet Trump weer nee verkopen

donderdag 18 juli 2019 , 3:00

DEN HAAG (ANP) - Bij zijn eerste bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump liet premier Mark Rutte een opvallend "nee" horen. Donderdag, bij zijn tweede ontvangst op het Witte Huis, zal hij mogelijk weer nee moeten zeggen tegen Trump.

Het kan zijn dat de president vraagt of Nederland bijvoorbeeld een marineschip gaat sturen naar de Straat van Hormuz bij Iran. Het kabinet heeft echter nog geen standpunt ingenomen over het Amerikaanse verzoek om steun voor een internationale operatie, die voor veiligheid moet zorgen in de belangrijke zeeverbinding. Ook kan de premier nog niets zeggen over een Nederlandse bijdrage aan de door Amerikanen gewenste missie in het noorden van Syrië.

Rutte bezoekt Trump donderdagmiddag plaatselijke tijd in het Witte Huis in Washington. Een jaar geleden werd de premier daar voor het eerst ontvangen door de Amerikaanse president. Op een persmoment onderbrak hij Trump, die het positief vond als Amerika en de Europese Unie hun handelsconflict niet zouden beslechten. "Nee, niet positief. We moeten eruit komen", zei de premier toen. Donderdag zal de internationale handel opnieuw gespreksthema zijn, daarnaast de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

In het Witte Huis wordt ook een bijzondere Amerikaanse vlag ceremonieel overgedragen aan het Amerikaanse volk. Het gaat om het dundoek dat bij de invasie op D-day in 1944 als eerste op Utah Beach (Normandië) aan land kwam. De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk kocht de vlag in 2014 met de bedoeling die ooit aan de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, de president, te overhandigen. Hij spreekt over een symbolische gift voor de bevrijding van Nederland.

