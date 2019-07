Europese groenen eisen vier EU-commissarissen

woensdag 17 juli 2019 , 15:30

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP/Belga) - De Europese Groenen eisen vier posten in de nieuwe Europese Commissie onder het voorzitterschap van Ursula von der Leyen. Volgens Philippe Lamberts van de groene fractie is dat een voorwaarde voor steun aan de commissie. Die zal nodig zijn om meerderheden voor Europese wetgeving te kunnen vormen in het deze maand geïnstalleerde nieuwe Europees Parlement.

De Duitse christendemocrate kreeg dinsdag in Straatsburg met een krappe meerderheid van negen stemmen groen licht van het parlement om Jean-Claude Juncker per 1 november op te volgen. De Europese Groenen (74 zetels) stemden tegen haar benoeming. Desondanks is de fractie bereid samen te werken met de Duitse, zegt Lamberts, maar daarvoor wil hij Groenen in het dagelijkse EU-bestuur zien.

Von der Leyen is al neergestreken in Brussel waar zij de komende maanden haar team moet samenstellen. Ze heeft al gezegd dat ze voor de helft vrouwen wil maar ze moet ook een balans vinden tussen de politieke partijen. Het zijn de 28 lidstaten, of 27 als de Britten uit de EU zouden vertrekken op 31 oktober, die zelf hun commissaris voordragen.

Terug naar boven