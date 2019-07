Commissie geeft toestemming voor overname Vivat

woensdag 17 juli 2019 , 12:43

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de verkoop van de Nederlandse verzekeraar Vivat door het Chinese Anbang aan Athora. Onderdeel van de deal is dat de op Bermuda gevestigde verzekeringsgroep de niet-levensverzekeringsactiviteiten direct doorverkoopt aan NN Group, waarmee die weer in Nederlandse handen komen.

Volgens Brussel levert de deal geen concurrentiebezwaren op. Athora is onder meer in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Management. Vivat, het vroegere Reaal, is verder onder meer eigenaar van de merken Zwitserleven en Actiam.

NN telt 416 miljoen euro neer voor de schadetak van Vivat. Athora wordt eigenaar van de levensverzekeringsportefeuille en de afdeling vermogensbeheer inclusief Actiam. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Terug naar boven