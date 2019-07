Europese autoverkopen stevig lager in juni

woensdag 17 juli 2019 , 8:00

© Europees Parlement, 2016

BRUSSEL (ANP) - Het aantal nieuwe personenauto's dat vorige maand in de Europese Unie op kenteken is gezet, is fors lager dan in juni 2018. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging ACEA.

In totaal werden vorig jaar ruim 1,4 miljoen auto's verkocht, een daling van 7,8 procent ten opzichte van juni vorig jaar. ACEA merkt daarbij wel op dat er dit jaar in juni twee werkdagen minder waren. Mede daardoor daalden de verkopen in alle vijf grote markten, waarbij Frankrijk en Spanje de grootste neergang kenden. In Nederland vielen de verkopen met 41,671 stuks 10,9 procent lager uit.

In de eerste zes maanden werden in de EU 8,2 miljoen nieuwe auto's verkocht. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Van de vijf grote markten liet alleen Duitsland in het halfjaar een bescheiden groei zien.

Volkswagen en zijn dochtermerken hadden in de eerste zes maanden een marktaandeel van 24,2 procent. PSA Peugeot Citroën, waar ook Opel onder valt, stond op 16,7 procent.

Terug naar boven