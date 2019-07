Von der Leyen voorzitter Europese Commissie

dinsdag 16 juli 2019 , 19:39

STEMMING EP

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt in met de benoeming van Ursula von der Leyen (60) tot voorzitter van de Europese Commissie. Na de geheime stemming stond de teller op 383 voor, 327 tegen en 22 onthoudingen, maakte parlementsvoorzitter David Sassoli bekend. De Duitse christendemocrate had minimaal 374 stemmen nodig om de Europese topfunctie per 1 november binnen te halen en als eerste vrouw het dagelijks bestuur van de EU te gaan leiden. Op het krappe resultaat volgde een voorzichtig applaus in het parlement.

De kans op de topbaan voor Von der Leyen steeg aanzienlijk toen vlak voor de stemming een meerderheid van de sociaaldemocraten zich achter haar leek te scharen. De steun van haar eigen fractie van christendemocraten, waarin CDA, 50PLUS en de ChristenUnie, en die van de liberalen in de Renew-fractie (met D66 en VVD) had ze al. Onthoudingen en afwezigen gelden als tegenstem.

