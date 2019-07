Europees Parlement stemt in met benoeming Ursula von der Leyen

dinsdag 16 juli 2019 , 19:37

Bron: Kuhlmann /MSC

DEN HAAG (PDC) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de benoeming van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie. 383 leden stemden voor en 327 tegen. 22 leden onthielden zich van stemming en er was een ongeldige stem.

Von der Leyen had 374 stemmen nodig om gekozen te worden. Dat is de absolute meerderheid van het totaal aantal Europarlementariërs. Normaal zijn er 751 parlementsleden, waardoor er bij 376 stemmen een absolute meerderheid is. Er zijn echter 4 parlementariërs (nog) niet geïnstalleerd, vandaar dat het meerderheidsquotum nu 374 stemmen was.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven