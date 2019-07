Steun voor Von der Leyen lijkt te groeien

dinsdag 16 juli 2019 , 16:08

STRAATSBURG (ANP) - De steun in het Europees Parlement voor Ursula von der Leyen om voorzitter van de Europese Commissie te worden lijkt toe te nemen. De beloftevolle speech en presentatie van haar plannen trekt twijfelaars over de streep, zeggen betrokkenen. De Duitse christendemocrate heeft 374 stemmen nodig om te kunnen worden benoemd, maar zou volgens ingewijden inmiddels kunnen rekenen op zo'n 400 stemmen.

Maar niets is zeker tot de geheime stemming om 18.00 uur begint. Veel parlementariërs zijn gefrustreerd dat Von der Leyen twee weken geleden door de EU-leiders "uit de hoge hoed" is getoverd terwijl het parlement zelf kandidaten had, onder wie Frans Timmermans (PvdA). Sophie in 't Veld (D66) is dan ook bezorgd dat Von der Leyen het "schoothondje" van de regeringen wordt, in plaats van "de pitbull" die ze de nieuwe voorzitter graag wil zien zijn.

Toch zullen de liberalen (108 zetels) nagenoeg zeker voor haar stemmen. Malik Azmani (VVD): "We moeten zo snel mogelijk aan de slag, met veiligheid, migratie en klimaat in plaats van te praten over baantjes", zei hij tegen RTL Nieuws.

De steun van Von der Leyens eigen Europese Volkspartij (182 zetels) is zeker. Maar bij de tweede grootste fractie, de sociaaldemocraten met 154 zetels, heerst verdeeldheid. De Spaanse en Portugese leden scharen zich naar verwachting achter Von der Leyen. Voor Paul Tang (PvdA) blijft het echter "onverteerbaar" dat ze ineens naar voren werd geschoven.

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) gaan de Europese Groenen (74 zetels) tegen stemmen. Von der Leyen heeft geen woord gewijd aan de landbouw en hij vindt het ook op gebied van de rechtsstaat onduidelijk waar ze "echt voor staat".

Veel zal afhangen van hoe rechtse populistische parlementariërs stemmen. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging zou bijvoorbeeld voor en Lega zou tegen zijn.

