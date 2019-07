Topambtenaar Selmayr van de Europese Commissie stapt op

dinsdag 16 juli 2019 , 10:18

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De omstreden secretaris-generaal van de Europese Commissie, de Duitser Martin Selmayr, stapt op korte termijn op. De beoogde voorzitter van de Commissie, zijn landgenote Ursula von der Leyen, zei al eerder dat Selmayr onder haar niet kan aanblijven als hoogste ambtenaar van de Commissie. Tegen de website Politico heeft Selmayr nu gezegd dat hij verwacht eind volgende week al weg te zijn.

Volgens ongeschreven regels hebben de voorzitter van de Commissie en diens hoogste ambtenaar niet dezelfde nationaliteit. Selmayr zegt zelf twee weken geleden al aan Von der Leyen zijn vertrek te hebben aangekondigd. Dat was meteen nadat zij door de Europese leiders was voorgedragen. Het Europees Parlement beslist dinsdag over de benoeming van Von der Leyen.

De 48-jarige Selmayr wordt beschouwd als de sterke man achter de schermen van de huidige commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker. Zijn benoeming tot secretaris-generaal, in februari vorig jaar, was omstreden omdat deze niet volgens de geldende regels gebeurd zou zijn.

Selmayr was tot dan Junckers kabinetschef, en werd door de Commissie zonder de vereiste sollicitatieprocedure tot de hoogste ambtelijke functie gepromoveerd. Omdat hij daarvoor niet de vereiste rang had, werd hij twee weken eerder eerst tot adjunct-secretaris-generaal benoemd, en op de dag dat de zittende secretaris-generaal - de Nederlander Alexander Italianer - zijn ontslag aankondigde, meteen als diens opvolger aangewezen.

Het Europees Parlement en de Europese Ombudsvrouw hadden later scherpe kritiek op deze gang van zaken, maar de Commissie bleef erbij dat alle regels waren gevolgd.

