Persbureau Bloomberg: WTO geeft VS groen licht voor handelssancties tegen Europa

BRUSSEL (ANP) - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) geeft de Amerikanen waarschijnlijk groen licht om importheffingen op 5 tot 7 miljard dollar aan Europese goederen op te leggen. Dat hebben ingewijden tegen persbureau Bloomberg gezegd. Ze verwachten dat de handelsorganisatie uiterlijk deze zomer uitsluitsel geeft.

De zaak waar de sancties uit voortvloeien draait om de al veertien jaar durende ruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over vermeende overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse handelsvertegenwoordigers schatten dat de VS hierdoor jaarlijks zo'n 11 miljard dollar schade lijden. Europeanen beweren op hun beurt dat de VS het Amerikaanse Boeing op oneerlijke wijze steunen.

Trump stelt de sancties meteen in op het moment dat de WTO zijn beslissing bekendmaakt, aldus de ingewijden. Europese goederen als olijven, kaas en pasta worden dan belast met invoertarieven. Europa beloofde als vergelding Amerikaanse goederen ter waarde van 12 miljard dollar, waaronder bijvoorbeeld ketchup, te belasten.

De nieuwe Amerikaanse sancties komen bovenop de al bestaande importheffingen op Europees staal en aluminium die de VS een jaar geleden invoerden. Trump dreigde eerder om ook auto's en auto-onderdelen van Europese makelij met heffingen te treffen. In dat geval is de EU bereid om invoertarieven op zo'n 20 miljard euro aan Amerikaanse goederen op te leggen.

