EU stelt sancties in tegen Turkije om gasboring Cyprus

maandag 15 juli 2019 , 23:15

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stelt sancties in tegen Turkije wegens de gasboringen die dat land doet in wateren voor de kust van het Turkse deel van Cyprus. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten de onderhandelingen over een nieuwe Turks-Europese overeenkomst voor de luchtvaart op te schorten. Er worden voorlopig ook geen bijeenkomsten op hoog niveau tussen de EU en Ankara meer gehouden. De financiële steun die Turkije uit Brussel krijgt als kandidaat-lid van de EU wordt teruggeschroefd.

"We staan allemaal achter Cyprus", aldus minister Stef Blok. "We roepen Turkije opnieuw op zich aan de internationale afspraken te houden". De EU heeft Turkije al verschillende keren opgeroepen te stoppen met provocaties in de territoriale wateren van Cyprus.

Heel Cyprus is EU-lid en de Turkse Republiek Noord-Cyprus bestaat uit het in 1974 door Turkije bezette gebied, maar die wordt door vrijwel niemand als staat erkend. Turkije stelt echter dat het wel in zijn recht staat met boren op de plekken waar het dat doet. De zeebodem is er deel van het vasteland van Turkije of Turkije boort naar gas in het belang van Noord-Cyprus, redeneert Ankara.

Een nieuw luchtvaartakkoord moet het vliegen van en naar Turkije flink goedkoper gaan maken. De EU-buitenlanddienst zoekt verder naar "passende maatregelen".

