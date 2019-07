EU wil sancties Turkije om gasboring Cyprus

maandag 15 juli 2019 , 19:12

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie gaat sancties afkondigen tegen Turkije wegens de gasboringen die dat land doet in wateren voor de kust van Turkse deel van Cyprus. "De provocaties van Turkije zijn voor ons allemaal onaanvaardbaar en we staan allemaal aan de kant van Cyprus", zei de Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth na een overlegronde van Europese ministers in Brussel.

Heel Cyprus is EU-lid en de Turkse Republiek Noord-Cyprus bestaat uit het in 1974 door Turkije bezette gebied, maar die wordt door vrijwel niemand als staat erkend. Turkije stelt echter dat het wel in zijn recht staat met boren op de plekken waar het dat doet. De zeebodem is er deel van het vasteland van Turkije of Turkije boort naar gas in het belang van Noord-Cyprus, redeneert Ankara.

De EU zou onder meer denken aan het opschorten van de onderhandelingen over de nieuwe Turks-Europese overeenkomst voor de luchtvaart. Die zou het vliegen van en naar Turkije flink goedkoper gaan maken. Ook wordt geopperd dat de EU gericht sancties gaat uitvaardigen tegen bedrijven of personen betrokken bij de omstreden boringen.

