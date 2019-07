VS vragen Nederland officieel om hulp Hormuz

maandag 15 juli 2019 , 17:34

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Het kabinet onderzoekt of Nederland een bijdrage kan en wil leveren aan een missie in de Straat van Hormuz. Dat schrijven minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en zijn collega Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer. De Verenigde Staten hebben Nederland vorige week dinsdag officieel gevraagd een bijdrage te leveren aan die missie.

Het kabinet gaat de zomer gebruiken om tot een antwoord te komen, zei Blok in Brussel, waar hij vergaderde met zijn EU-collega’s van Buitenlandse Zaken. "Zo'n verzoek bestudeer je natuurlijk serieus. Er is overduidelijk een Nederlands belang omdat er Nederlandse schepen door de Straat van Hormuz varen", aldus de minister. "We kijken natuurlijk naar de risico’s voor de mannen en vrouwen die je inzet, of er materieel beschikbaar is en hoe de veiligheidssituatie ter plaatse is." Hij zei niet te kunnen voorspellen wat de beslissing kan zijn, maar erkende dat Nederland "absoluut niet in een oorlog met Iran" verzeild wil raken.

Het kabinet overweegt een fregat naar de cruciale zeestraat tussen Iran en het Arabische schiereiland te sturen, meldden ingewijden eerder. Samen met schepen en ander materieel van bondgenoten moet dat ervoor zorgen dat tankers vrije doorgang houden tot oliehavens in bijvoorbeeld Irak. Die staat onder druk door de recente aanslagen op olietankers in het gebied.

De Amerikanen deden eind juni al een algemeen beroep op de NAVO-bondgenoten. Ze hebben Nederland nu gevraagd om "met daarvoor geschikte middelen" een bijdrage te leveren, schrijven Blok en Bijleveld.

De kwestie staat volgens premier Mark Rutte niet op de agenda van het bezoek dat hij donderdag brengt aan de Amerikaanse president Donald Trump. Aan het verzoek zitten wat haken en ogen. De regering-Trump zoekt de confrontatie met Iran, terwijl de Europese bondgenoten die vooralsnog schuwen. Volgens Washington zit Iran achter de aanvallen op olietankers in de zeestraat.

Terug naar boven