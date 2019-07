Von der Leyen stapt zeker op als minister

maandag 15 juli 2019 , 17:10

BERLIJN (ANP) - De Duitse christendemocratische minister van Defensie, Ursula von der Leyen, stapt op en heeft zich in een Twitterbericht "diep dankbaar" betoond voor haar jaren bij 'de Bundeswehr'. Ze gaat zich dinsdag naar eigen zeggen met alle macht inzetten voor Europa.

Bondskanselier Angela Merkel laat weten de beslissing van Von der Leyen te respecteren. "Het laat zien dat ze besloten heeft om een nieuwe fase van haar leven in te gaan." De opvolger voor Von der Leyen is nog niet bekend, volgens Merkel.

Von der Leyen hoopt dat haar voordracht als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie dinsdag wordt bekrachtigd door het Europees Parlement. De stemming over haar aanstelling wordt rond 18.00 uur verwacht. Het is echter nog steeds onzeker of ze voldoende stemmen krijgt.

Er brengen 751 parlementariërs hun stem uit en voor zover bekend heeft de 60-jarige bewindsvrouw nog geen 376 parlementariërs achter zich. Haar kandidatuur kwam voor velen in Brussel uit de lucht vallen en ze behoorde niet tot de favoriete kandidaten voor de functie. Zo zouden ook de Duitse sociaaldemocraten niet op haar willen stemmen. Dat zou de 'Grote Coalitie' van christendemocraten en sociaaldemocraten die de Bondsrepubliek regeert, zwaar kunnen beschadigen.

