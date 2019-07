Meerderheid EU-burgers gelooft dat eigen land profiteert van EU-lidmaatschap

maandag 15 juli 2019 , 11:14

DEN HAAG (PDC) - Uit resultaat van de meest recente Eurobarometer-enquête (juni 2019) blijkt dat 68 procent van de EU-burgers gelooft dat het eigen land profiteert van EU-lidmaatschap. In zeventien van de 28 landen is dit vertrouwen gestegen ten opzichte van de enquête van maart 2019.

Opvallend resultaat uit de enquête is dat 56 procent van de ondervraagden het gevoel heeft dat hun stem telt. In maart lag dit percentage nog onder de vijftig procent. Voor het eerst sinds 1994 heeft de meerderheid van de EU-bevolking gestemd tijdens de Europese Parlementsverkiezingen. In 2014 bereikte dit percentage nog een dieptepunt met 42,6 procent. Met name onder jongeren is het percentage dat hun weg naar de stembus heeft gemaakt, gestegen.

55 procent van de Nederlanders vindt het hun burgerlijke plicht om te gaan stemmen. Andere redenen voor de bijna 28.000 ondervraagden om te stemmen waren dat zij het gevoel hebben dat hun stem verandering teweeg kan brengen en omdat zij positief tegenover de EU staan. Met name in Duitsland, Ierland, Italië en Spanje steeg dit argument als reden om te gaan stemmen.

Bron: Eurobarometer juni 2019

