Nieuw eisenpakket voor Von der Leyen

vrijdag 12 juli 2019 , 16:21

Bron: Sandro Halank

BRUSSEL (ANP) - De sociaaldemocratische én de liberale fractie in het Europees Parlement hebben schriftelijk stevige voorwaarden gesteld aan hun steun voor Ursula von der Leyen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Duitse christendemocrate heeft beide fracties nodig om dinsdag een stevige meerderheid achter zich te krijgen. Alleen de steun van haar eigen Europese Volkspartij (EVP, 182 zetels) is zeker.

De sociaaldemocraten (154 zetels) eisen concrete toezeggingen op onder meer het vlak van klimaatbeleid, rechtsstaat, asiel, democratisering, duurzaamheid, gendergelijkheid en sociaal beleid. "Anders kunnen we uw kandidatuur niet steunen", schrijft fractievoorzitter Iratxe García Pérez.

De liberale fractie (108 zetels) staat erop dat EU-commissaris Margrethe Vestager dezelfde status krijgt als Frans Timmermans. Von der Leyen zei deze week dat de Nederlander haar eerste vicevoorzitter wordt, met Vestager net daaronder. De regeringsleiders hadden bij hun deal over de verdeling van topfuncties een gelijke positie aan beiden toegedicht.

De liberale Renew-fractie eist verder dat er een conferentie komt die moet leiden tot vervanging van het "duidelijk onbevredigende systeem van Spitzenkandidaten". Ook willen ze een mechanisme om de rechtsstaat in EU-landen te waarborgen en ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Voor onze steun moet Von der Leyen zich op elk van deze punten "duidelijk en expliciet" binden, staat in de brief van fractievoorzitter Dacian Cioloș.

Von der Leyen heeft zoals het er nu voor staat minimaal 374 stemmen nodig. Om haar voorstellen soepel door het parlement te krijgen als ze is verkozen, is een ruimere meerderheid bepaald geen overbodige luxe.

De Europese Groenen en radicaal-links hebben al laten weten tegen Von der Leyen te stemmen. De conservatieve ECR-fractie (62 zetels) beraadt zich nog. Hoe de rechts-populistische fractie Identiteit en Democratie (73 zetels) met daarin onder meer Lega uit Italië en het Franse Rassemblement National gaat stemmen is ook nog onduidelijk.

Von der Leyen (60) presenteert zich dinsdag om 09.00 uur officieel in het parlement in Straatsburg, waarna een debat volgt met de fracties. De stemming staat om 18.00 uur op het programma.

