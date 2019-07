Europees Parlement stemt dinsdag over Von der Leyen

donderdag 11 juli 2019 , 11:31

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt dinsdag in Straatsburg over de beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat hebben de voorzitter van het parlement en de leiders van de politieke groepen donderdag besloten. Het parlement moet haar voordracht door de EU-leiders vorige week goedkeuren, maar dat is nog geen gelopen race.

Von der Leyen ging deze week alle fracties langs om haar plannen toe te lichten. De Duitse christendemocrate kan alvast rekenen op de steun van haar eigen politieke familie, de Europese Volkspartij, en de liberalen. De Europese Groenen en extreemlinks hebben na Von der Leyen te hebben gehoord, bekendgemaakt dat zij tegen haar benoeming zullen stemmen. De sociaaldemocraten lijken verdeeld. De conservatieve ECR-fractie beraadt zich nog.

Von der Leyen (60) zal dinsdag om 09.00 uur een verklaring in het parlement afleggen, waarna tot 12.30 uur wordt gedebatteerd. De stemming staat gepland om 18.00 uur. Von der Leyen moet minimaal 376 van de 751 stemmen binnenhalen om Jean-Claude Juncker per 1 november te mogen opvolgen. Lukt dat niet, dan moeten de EU-leiders binnen een maand een nieuwe kandidaat voorstellen.

