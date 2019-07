Boodschappen op vakantie in Spanje goedkoopst

donderdag 11 juli 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse vakantiegangers zijn het minst kwijt aan boodschappen in Spanje. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een vergelijking van prijzen in de vijf populairste vakantielanden.

In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld in de Europese Unie. In Nederland is eten en drinken juist 1,1 procent duurder dan gemiddeld. Voor boodschappen in Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk moet nog meer worden afgerekend dan in Nederland. Frankrijk is het duurst, met een prijsniveau van 16 procent boven dat in de EU.

Wie van barbecueën houdt, is het duurste uit in Oostenrijk. Vleesprijzen liggen er 45 procent boven het Europees gemiddelde, Frankrijk is 30 procent duurder. Spanje is opnieuw het laagst geprijsd, gevolgd door Duitsland en Italië. Voor aardappelen, groente en fruit is Frankrijk iets duurder dan Oostenrijk.

De verschillen zijn kleiner als wordt gekeken naar de drankprijzen. Spanje wint dan de voordeligheidsstrijd weer. Voor de prijzen in de horeca geldt ongeveer hetzelfde beeld: in Spanje zijn vakantiegangers het minst kwijt en in Frankrijk het meest.

