Timmermans als enige direct onder Von der Leyen

woensdag 10 juli 2019 , 12:59

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans hoeft zijn post als eerste vicevoorzitter in de volgende Europese Commissie niet te delen met Margrethe Vestager, die nu EU-commissaris voor Mededinging is. Dat zei beoogd commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag tijdens haar ontmoeting met de liberale fractie in het Europees Parlement.

Bij de deal rond een reeks benoemingen hadden de regeringsleiders afgesproken dat Timmermans en Vestager beiden eerste vicevoorzitter zouden worden. Von der Leyen zei nu dat de Deense een "sterke positie" krijgt. "Dat is het enige dat ik tot nu toe heb vastgelegd." Timmermans was de afgelopen vijf jaar de enige eerste vicevoorzitter onder Jean-Claude Juncker.

De Duitse kondigde verder aan dat de 28 leden tellende commissie zal bestaan uit de helft vrouwen en de helft mannen. Ze gaat de lidstaten vragen een man én een vrouw voor te dragen, waarop applaus volgde van de liberale fractie, waarin de VVD en D66 zijn vertegenwoordigd.

Von der Leyen richt zich nu eerst op het Europees Parlement, dat volgende week stemt over haar benoeming.

