VS waarschuwen Turkije om olieboringen Cyprus

woensdag 10 juli 2019 , 3:12

WASHINGTON (ANP) - In navolging van de EU hebben ook de Verenigde Staten Turkije gewaarschuwd niet verder te gaan met boringen naar olie en gas voor de kust van Cyprus.

"De VS zijn diep bezorgd over de herhaalde pogingen van Turkije om booroperaties uit te voeren in de wateren voor de kust van Cyprus. Wij sporen Turkije aan om deze operaties te stoppen en moedigen alle partijen aan om terughoudend op te treden en zich te onthouden van acties die de spanningen in het gebied doen toenemen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

EU-leiders keurden vorige maand al de Turkse gas- en olieboringen bij Cyprus af en zij dreigden Ankara te straffen. De EU heeft Turkije al verschillende keren opgeroepen te stoppen met provocaties in de territoriale wateren van het eiland waarvan het noorden sinds 1974 door Turkije wordt bezet. Volgens de leiders hebben de "illegale activiteiten" van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee en de Egeïsche Zee "serieuze negatieve gevolgen voor de relatie tussen de EU en Turkije".

