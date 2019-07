Oekraïne en Canada voegen zich bij MH17-zaak

dinsdag 9 juli 2019 , 22:50

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne en Canada hebben zich aangesloten bij de rechtszaak die nabestaanden van vliegramp MH17 hebben aangespannen tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Sander de Lang, een van de advocaten die de nabestaanden bijstaat, bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door het AD.

Nabestaanden dienden de klacht tegen Rusland in in 2016. Zij stellen het land in de procedure aansprakelijk voor de raketaanval. Op 4 april liet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens weten de klacht in behandeling te nemen. Deze week schaarden Oekraïne en Canada zich achter de klacht. België doet niet mee. Van Engeland en Duitsland is dat nog onzeker.

In mei liet het kabinet weten zich aan te sluiten bij de zaak bij het EHRM, die tot een schadevergoeding zou kunnen leiden. De zaak staat los van de strafrechtelijke procedure die het Joint Investigation Team is gestart bij de rechtbank in Den Haag.

Van de 298 inzittenden die bij de ramp om het leven kwamen, kwamen er 196 uit Nederland.

