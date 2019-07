Johnson wijst wegsturen parlement niet af

dinsdag 9 juli 2019 , 21:59

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premierskandidaat Boris Johnson sluit niet uit dat hij eventueel het parlement even naar huis stuurt om een no-deal Brexit er door te drukken. Hij zei dat dinsdag tijdens het tv-debat met Jeremy Hunt. Dat is de andere kandidaat bij de Conservatieven voor de opvolging van Theresa May.

Johnson herhaalde in het soms felle debat dat hij hoe dan ook op 31 oktober de EU wil verlaten, met of zonder overeenkomst. Hij houdt daarbij de mogelijkheid open dat er dan nog geen oplossing is voor de Ierse grens. Die zou dan tijdens periode van vertrek uit de EU moeten worden gevonden en uitgevoerd.

Het Britse Lagerhuis stemde dinsdag met de kleinst mogelijke meerderheid voor wetgeving die het moeilijker maakt om het parlement naar huis te sturen om iets door het parlement te loodsen. Er moet nog meer wetgeving komen om het helemaal onmogelijk te maken.

