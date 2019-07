BMW haalt deel Britse productie naar Duitsland

dinsdag 9 juli 2019 , 17:01

OXFORD (ANP) - De Duitse autoreus BMW heeft een deel van zijn productie van automotoren overgeheveld van het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland in verband met de brexit. Dat heeft hoofd productie Oliver Zipse gezegd tegen zakenkrant Financial Times bij de onthulling van de eerste elektrische Mini in Oxford.

Het gaat om motorenproductie uit de fabriek in het Britse Hams Hall speciaal bedoeld voor de Zuid-Afrikaanse markt. "Hams Hall bouwt geen producten voor Zuid-Afrika meer, wat natuurlijk slecht is voor het Verenigd Koninkrijk", aldus Zipse. Met de ingreep wil BMW voorkomen dat het straks tegen hoge handelstarieven aanloopt als de Britten zonder goede afspraken de Europese Unie verlaten.

Volgens de zakenkrant gaat het niet om een hele omvangrijke productie, maar de stap zou wel duidelijk maken wat er met andere Britse productie kan gebeuren in het geval van een no-dealbrexit. BMW liet eerder al weten te overwegen de Britse productie van dochtermerk Mini dan mogelijk te verplaatsen naar Nederland. Ook andere autofabrikanten hebben fabrieken in Groot-Brittannië.

