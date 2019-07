dinsdag 9 juli 2019 , 16:50

DEN HAAG (ANP) - Er komt geen visumplicht voor Albanezen die naar de Europese Unie willen reizen. De Europese Commissie heeft zoals verwacht een verzoek hiertoe van de Nederlandse regering afgewezen, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De bewindsman deed het verzoek nadat de Tweede Kamer hierom in april had gevraagd. Een meerderheid in de Kamer wilde zo Albanese criminelen tegenwerken. Blok waarschuwde toen al dat er onvoldoende steun binnen de EU is voor zo'n stap. Sinds 2010 mogen Albanezen vrij reizen in de EU.

Volgens de Europese Commissie is niet aan de voorwaarden voor het Nederlandse verzoek voldaan. Er is volgens Brussel geen sprake van "substantiële toename van Albanese misdaden in Nederland, noch van een substantiële toename van het aantal geweigerde Albanezen". Wel vindt de Commissie dat Albanië meer moet doen om de voorwaarden van de visumliberalisatie na te komen.

