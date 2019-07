Corbyn roept op tot nieuw brexitreferendum

dinsdag 9 juli 2019 , 13:43

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn daagt de aankomende premier uit een brexitreferendum uit te schijven. De linkse Labourpartij van Corbyn zou dan campagne voeren om in de EU te blijven als het alternatief een brexit zonder deal is of een conservatief plan "dat de economie en werkgelegenheid niet beschermt".

"Degene die de nieuwe minister-president wordt, zou het vertrouwen moeten hebben om zijn deal, of geen deal, weer voor te leggen aan het volk in een volksraadpleging", citeren Britse media uit een brief van Corbyn aan leden van zijn partij.

De Labourleider stond onder druk om meer duidelijkheid te geven over het brexitstandpunt van zijn partij, die bij de Europese verkiezingen in mei eindigde achter de Brexit Party van Nigel Farage en de pro-Europese Liberal Democrats. Labour is in het Britse Lagerhuis nog steeds de grootste oppositiepartij.

Corbyn riep in zijn brief ook op tot nieuwe parlementsverkiezingen, maar zei niet wat zijn plan voor de brexit is als hij die wint. De volgende premier wordt in elk geval geleverd door de Conservatieve Partij van premier Theresa May, die voortijdig opstapt. De circa 160.000 leden van haar partij kiezen deze maand haar opvolger.

