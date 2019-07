Ministers van Financiën EU akkoord met Lagarde

dinsdag 9 juli 2019 , 12:45

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Christine Lagarde mag worden benoemd tot voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) per 1 november. De EU-ministers van Financiën hebben in Brussel formeel ingestemd met de voordracht van de huidige IMF-directeur tot opvolger van Mario Draghi. De EU-leiders hadden de 60-jarige Française vorige week als "de juiste kandidaat" voor de functie aangedragen.

Er volgt nu eerst nog een consultatieronde met het ECB-bestuur en ook het Europees Parlement moet met Lagarde instemmen. Eind oktober wordt ze als alles naar verwachting loopt definitief door de EU-leiders benoemd.

Draghi vertrekt na een termijn van acht jaar bij de bank in Frankfurt. Lagarde wordt de eerste vrouw die het voorzitterschap bij de ECB opneemt. Sommige critici stellen dat de oud-minister van Financiën, die van huis uit jurist is, onvoldoende kennis heeft van monetaire zaken. Volgens de Luxemburgse minister Pierre Gramegna beschikt ze echter "absoluut over de kwaliteiten" om de bank te leiden, zei hij.

Lagarde heeft In afwachting van haar definitieve benoeming haar taken bij het IMF neergelegd. Europa gaat nu op zoek naar een opvolger voor Lagarde in Washington.

Terug naar boven