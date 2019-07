234 arrestaties bij grote antidopingactie

maandag 8 juli 2019 , 22:52

ROME (ANP/AFP) - Bij een grote antidopingactie in meerdere landen zijn 234 mensen opgepakt. Dat meldt Europol maandag. De Italiaanse politie leidde de actie Viribus samen met Griekse collega's, Europol, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Er zijn 3,8 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. Het WADA meldt dat er 17 georganiseerde misdaadorganisaties zijn opgerold.

De actie was gericht tegen het illegaal maken en verhandelen van doping en nepmedicijnen. De politie heeft negen labs gesloten waar doping werd gemaakt. Daarbij is bijna 24 ton grondstoffen in beslag genomen.

Volgens Europol was dit de grootste antidopingactie ooit. Aan het onderzoek deden 33 landen mee, waaronder Nederland. Tien van deze landen zitten niet in de Europese Unie.

