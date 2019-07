Kroatië zet eerste stap naar invoering euro

maandag 8 juli 2019 , 21:17

BRUSSEL (ANP) - Kroatië gaat zich voorbereiden op de invoering van de euro als nationale munt. De Eurogroep heeft in Brussel het licht op groen gezet om de overgang van de Kroatische kuna (HRK) naar de euro te starten en het besluit van de regering verwelkomd. Daarvoor moet Kroatië de komende maanden nog een reeks maatregelen treffen om te voldoen aan de eisen om een volwaardig euroland te worden.

Kroatië, dat pas in 2013 lid van de Europese Unie werd, zal niet alleen toetreden tot de eurozone maar wordt ook lid worden van de Bankenunie. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei na afloop van de Eurogroep dat het belangrijk is dat het land niet alleen aan allerlei economische voorwaarden voldoet, maar ook bancaire. "Het is belangrijk dat alle nieuwe lidstaten van de eurozone stabiel zijn", zei hij.

Zo zal de bankensector worden onderworpen aan stresstests om te zien hoe sterk de banken zijn bij een crisis. Het land moet onder meer ook witwaspraktijken aanpakken en wordt gevraagd het bankentoezicht te versterken.

Negentien van de 28 EU-landen hebben nu met de euro een gezamenlijke munt. Bulgarije werkt sinds een jaar ook aan de overgang naar de euro.

