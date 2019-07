Trump haalt uit naar May en Britse ambassadeur

maandag 8 juli 2019 , 20:48

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter uitgehaald naar de Britse premier Theresa May vanwege de brexit. Ook wil hij geen contact meer met de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten.

"Ik ben altijd erg kritisch geweest over hoe premier May de brexit heeft aangepakt", twittert Trump. "Wat een zooitje heeft zij ervan gemaakt. Ik heb haar verteld hoe ze het moest aanpakken, maar ze besloot haar eigen gang te gaan. Het is goed dat het Verenigd Koninkrijk binnenkort een nieuwe premier heeft."

In een tweede tweet haalt de Amerikaanse president ook uit naar Nigel Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de VS. "Ik ken de Britse ambassadeur niet, maar hij is niet geliefd in de VS. We zullen niets meer met hem te maken hebben."

Terug naar boven