Hoekstra positief maar nog bezorgd over Italië

maandag 8 juli 2019 , 16:34

BRUSSEL (ANP) - De Italianen hebben "wel degelijk" iets gedaan om tegemoet te komen aan de zorgen bij andere eurolanden en de Europese Commissie over hun begroting. Maar minister Wopke Hoekstra (Financiën) durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken dat de problemen over een paar maanden niet terug zijn omdat de maatregelen niet genoeg zijn, zei hij in Brussel.

De Italiaanse minister Giovanni Tria geeft zijn collega’s in de Eurogroep een toelichting op de regeringsmaatregelen waarmee het land ontsnapt is aan een strafprocedure. Ook EU-commissaris Pierre Moscovici zal uitleggen waarom de commissie vorige week besloot geen zogenoemde buitensporigtekortprocedure te openen.

Rome heeft toegezegd dit jaar 7,6 miljard euro om te buigen. Volgens Hoekstra is het ook positief dat er openheid over de gang van zaken is en dat Brussel eigen groeicijfers gebruikt bij de beoordeling van de aangepaste begroting, en niet Italiaanse cijfers.

Maar Italië voert nog steeds weinig structurele hervormingen door, stelt de CDA-minister. In oktober moet Italië zijn conceptbegroting voor 2020 inleveren en wordt duidelijker welke kant het op gaat. Hoekstra roept Rome op de schuld te verlagen.

