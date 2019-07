België heeft primeur met dwangsom EU-hof

maandag 8 juli 2019 , 15:30

LUXEMBURG (ANP) - België moet een dwangsom van 5000 euro per dag aan de Europese Commissie betalen omdat het een EU-richtlijn uit 2014 over snel internet niet volledig heeft uitgevoerd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Het is voor het eerst dat het hof in Luxemburg een lidstaat een dwangsom oplegt bij een eerste veroordeling.

De richtlijn schrijft voor dat bestaande infrastructuur van nutsbedrijven wordt gebruikt om breedbandinternet sneller en goedkoper aan te leggen. Het Brusselse gewest had die op 1 januari 2016 moeten hebben omgezet in wetgeving, maar dat is niet gebeurd. De federale regering heeft dat bovendien niet goed doorgegeven aan de Europese Commissie. Die was in 2017 naar het EU-hof gestapt met het verzoek een dwangsom van ruim 6000 euro per dag op te leggen zolang er geen maatregelen worden getroffen.

In het verdrag van Lissabon uit 2007 zijn de regels voor het omzetten van EU-wetgeving aangescherpt, zodat lidstaten een inbreuk zo snel mogelijk aanpakken. Voor die tijd kon het jaren duren voordat een boete kon worden opgelegd na een eerste veroordeling.

