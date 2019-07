Mitsotakis nieuwe premier Griekenland

maandag 8 juli 2019 , 15:13

ATHENE (ANP/RTR) - Slechts enkele uren na de verkiezingsoverwinning van oppositiepartij Nieuwe Democratie (ND) is Kyriakos Mitsotakis maandag beëdigd als Griekse premier. Mitsotakis' conservatieve partij won de parlementsverkiezingen van zondag.

Mitsotakis volgt Alexis Tsipras op, die met zijn radicaal linkse Syriza-partij een grote nederlaag leed.

De ND zal volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in het parlement vertegenwoordigd zijn met 158 van de 300 afgevaardigden en zal alleen kunnen regeren. Mitsotakis wil zijn kabinet in de avond al presenteren, meldde de staatstelevisie.

Mitsotakis zei zondagavond dat hij een sterk mandaat heeft gekregen dat hem zal helpen "Griekenland te veranderen" en een programma door te voeren van minder belastingen en meer banen en investeringen.

EU-president Donald Tusk verstuurde maandag een felicitatiebrief aan Mitsotakis, die net als hij is aangesloten bij de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP). "Ik ben ervan overtuigd dat Griekenland een constructieve rol blijft spelen in de Europese Unie", schrijft hij. De Poolse oud-premier rekent erop dat Athene helpt om uitdagingen als de geopolitieke omgeving, illegale migratie en klimaatverandering het hoofd te bieden. "En niet in de laatste plaats de modernisering van onze economieën."

Europees Commissievoorzitter Juncker had Mitsotakis zondag al gefeliciteerd. Hij verwees naar de moeilijke tijd die Griekenland de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt en sprak zijn vertrouwen uit dat er een zonniger toekomst in het verschiet ligt. "Maar er moet nog veel worden gedaan."

