Prognose: conservatieven winnen in Griekenland

zondag 7 juli 2019 , 18:52

ATHENE (ANP/DPA) - De conservatieve oppositiepartij Nieuwe Democratie (ND) heeft volgens de eerste prognoses de parlementsverkiezingen in Griekenland gewonnen. De partij kan volgens gegevens van de nationale televisie rekenen op ongeveer 40 procent van de stemmen. De regerende linkse partij onder premier Alexis Tsipras bereikte ongeveer 28,5 procent van de stemmen.

Als de prognose officieel bevestigd wordt, krijgt Nieuwe Democratie en zijn leider Kyriakos Mitsotakis een absolute meerderheid in het parlement en zijn ze niet op een coalitiepartner aangewezen. In Griekenland ontvangt de sterkste partij 50 extra zetels in het 300-koppige parlement. Dit zou de vorming van een regering moeten vereenvoudigen.

