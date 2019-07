Duizenden mensen in Frankfurt terug naar huis

zondag 7 juli 2019 , 18:20

FRANKFURT (ANP/AFP) - Duizenden inwoners van de Duitse stad Frankfurt konden zondag weer terugkeren naar hun huizen nadat een niet-ontplofte bom uit de Tweede-Wereldoorlog onschadelijk was gemaakt.

Nabij het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank (ECB) werden woonwijken met ongeveer 16.000 mensen binnen een straal van ongeveer een kilometer van de 500 kilo zware bom geëvacueerd.

"We hebben het gedaan! De bom uit de Tweede Wereldoorlog in de wijk rond Ostend is onschadelijk gemaakt. Wegversperringen en evacuatiezones zijn opgeheven", tweette de stadsbrandweer. Ook het gebouw van de ECB werd daarop weer vrijgegeven.

