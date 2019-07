Alexis Tsipras stevent af op forse nederlaag

zondag 7 juli 2019 , 5:30

ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Griekenland opent zondag om 07.00 uur (lokale tijd) de stembussen. Volgens de laatste peilingen gaat de oppositie Nieuwe Democratie de verkiezingen glansrijk winnen. De partij van premier Alexis Tsipras lijkt te worden weggevaagd.

Onder normale omstandigheden zou Tsipras zijn premierschap tot oktober kunnen aanhouden, maar toen zijn partij een forse nederlaag had geleden bij de Europese verkiezingen werd zijn aftreden geëist. Hij besloot vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Belangrijkste opponent van Tsipras is Kyriakos Mitsotakis (51) van de Nieuwe Democratie. Hij komt uit een beroemde politieke dynastie en hoopt in de voetsporen van zijn vader te treden als premier.

Tsipras wordt verweten dat hij, tegen zijn belofte in, uiteindelijk toch meeging in de Europese eis tot meer bezuinigingen. Veel Grieken zien in hem de man die het land dieper in de schulden stak. Ook een deal over de naam van buurland Noord-Macedonië die Tsipras had gesloten, werd hem niet in dank afgenomen.

Terug naar boven