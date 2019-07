Griekse premier Tsipras waarschuwt voor 'donkere dagen'

vrijdag 5 juli 2019 , 23:18

Bron: The Council of the European Union

ATHENE (ANP/AFP) - De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de kiezers gewaarschuwd dat het land een terugkeer naar de "donkere dagen" van bezuiniging boven het hoofd hangt als hij zondag verliest bij de stembusgang. De drie laatste opiniepeilingen wijzen de conservatieve partij, die in de oppositie zit, als duidelijke winnaar aan.

De 44-jarige Tsipris houdt vol dat te elfder ure nog een ommekeer mogelijk is. "Het Griekse volk moet niet alleen stemmen, het moet diefstal van hun opofferingen voorkomen. Dat zou misdadig zijn tegenover toekomstige generaties", aldus de regeringsleider in een toespraak op het Syntagma-plein in Athene waar zich vrijdagavond een grote menigte had verzameld. "Laat niet toe dat zij er met jullie dromen, jullie levens en jullie waardigheid vandoor gaan".

Met zij bedoelt Tsipras de partij Nieuwe Democratie van Kyriakos Mitsotakis, een voormalig bankier en telg uit een toonaangevende Griekse politieke familie. Hij zou volgens de voorspelling bij de parlementsverkiezingen een absolute meerderheid kunnen krijgen door betere banen dankzij economische groei, buitenlandse investeringen en belastingverlaging te beloven.

