Hoekstra houdt zorgen over Italië

vrijdag 5 juli 2019 , 15:43

DEN HAAG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is er nog niet gerust op dat Italië met zijn aangepaste begroting afkoerst op structurele verbetering van de overheidsfinanciën. "Er worden meer stappen gezet dan een half jaar geleden", erkent hij. "Maar het is wel de vraag of dit genoeg is en of je niet gewoon over een half jaar hetzelfde gesprek weer hebt."

De Europese Commissie besloot afgelopen week de strafprocedure die Italië boven het hoofd hing omdat het land structureel te veel geld uitgeeft, niet door te zetten. De Italiaanse regering had een nieuwe begroting ingediend die per saldo een verbetering van 7,6 miljard euro liet zien. De ministers van Financiën van de eurolanden bespreken de kwestie maandag.

Hoekstra mist in de Italiaanse plannen de wil om echte economische hervormingen door te voeren. "Dat is uiteindelijk de beste weg uit deze ellende."

De minister noemt het wel positief dat de Italianen ditmaal cijfers van de Europese Commissie hebben gebruikt bij de doorrekening van hun plannen. Bij de verantwoording van de oorspronkelijke begroting eind vorig jaar gingen zij tot ongenoegen van Hoekstra uit van hun eigen statistische gegevens.

Terug naar boven