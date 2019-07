Iran eist tanker terug van Groot-Brittannië na overtreden EU-sancties

vrijdag 5 juli 2019 , 9:16

Bron: © Liesbeth Weijs

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse regering eist dat Groot-Brittannië de supertanker die bij Gibraltar aan de ketting is gelegd, onmiddellijk laat gaan. De lokale politie en douane gingen donderdag met steun van Britse mariniers aan boord van het Iraanse schip, dat vermoedelijk aardolie naar Syrië vervoerde. Daarmee zou Iran sancties van de Europese Unie overtreden.

Teheran noemt de overname van het schip in een officiële verklaring "piraterij". Volgens de regering is het schip aan de ketting gelegd op verzoek van de Verenigde Staten, waarmee Iran al langere tijd in de clinch ligt. Het verzoek om de tanker te laten gaan, is neergelegd bij de Britse ambassadeur in Teheran. Gibraltar is een Brits overzees gebied in het zuiden van het Iberisch schiereiland.

De Britse autoriteiten zeggen over informatie te beschikken dat de lading van de Grace 1 was bestemd voor een raffinaderij in Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt. Die raffinaderij zou eigendom zijn van een rechtspersoon aan wie sancties zijn opgelegd. Uit gegevens van dataplatform Refinitiv Eikon blijkt dat het schip mogelijk Iran heeft aangedaan.

Als de lading daar inderdaad vandaan komt, zijn mogelijk ook Amerikaanse sancties op de export van olie overtreden.

