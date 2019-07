Tusk pleit voor groene politici in Brussel

donderdag 4 juli 2019 , 12:06

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - EU-president Donald Tusk zou graag zien dat lidstaten kandidaten van groene partijen voordragen als Europees commissaris of op andere belangrijke posten. Hij zal beoogd voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag vragen groene politici in haar team op te nemen als ze wordt benoemd.

Tusk zei in het Europees Parlement dat dat goed zou zijn voor Europa en het bestuur ervan. Hij riep het parlement op de voordracht van Von der Leyen over twee weken goed te keuren. Of de daarvoor benodigde absolute meerderheid er komt is nog onzeker.

Zo zijn de sociaaldemocraten kwaad over de deal van regeringsleiders over de verdeling van topfuncties. Zij zeggen zich "zeer veeleisend" op te zullen stellen. Steun van (een deel) van 75 groene Europarlementariërs kan dus behulpzaam zijn. Hun covoorzitter Philippe Lamberts dankte Tusk voor zijn oproep, maar wees erop dat andere politieke partijen veelal afwijzend staan tegenover een grotere rol van de groenen.

Het is de vier grootste politieke groepen in het parlement, waaronder de groenen, nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over een beleidsprogramma voor de nieuwe Europese Commissie die in november aantreedt. Klimaat, migratie en landbouw zijn tot nu struikelblokken. Volgende week wordt verder gepraat.

