Portefeuilles Ansip en Cretu tijdelijk overgedragen

woensdag 3 juli 2019 , 16:20

© Europese Unie, 2014

DEN HAAG (PDC) - De eurocommissarissen Andrus Ansip (Estland) en Corina Cretu (Roemenië) worden tijdelijk vervangen door zittende commissarissen. Zij zijn lid geworden van het Europees Parlement en hebben ontslaggenomen als commissaris. Dit heeft president Juncker van de Europese Commissie bekendgemaakt.

Ansip was vicepresident en verantwoordelijk voor de Digitale Interne Markt. Hij zal tijdelijk vervangen worden door Eurocommissaris Sefcovic. Corina Cretu, die verantwoordelijk was voor Regionaal Beleid, draagt haar portefeuille over aan Commissaris Hahn.

Er ligt een voorstel bij het Europees Parlement om geen nieuwe Eurocommissaris van benoemen als de periode van vervanging nog slechts kort is..

Bron: Europese Commissie

