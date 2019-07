David Sassoli voorzitter Europees Parlement

woensdag 3 juli 2019 , 13:54

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP)- De Italiaan David-Maria Sassoli is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 63-jarige oud-journalist volgt zijn landgenoot Antonio Tajani op. In de eerste stemronde kwam hij nog zeven stemmen tekort, maar in de tweede haalde hij met 345 van de 667 geldige stemmen de vereiste absolute meerderheid.

De sociaaldemocraat Sassoli is sinds 2009 een van de 751 Europarlementariërs. Hij is benoemd voor 2,5 jaar. Als onderdeel van de deal over Europese topfuncties hebben de EU-regeringsleiders en grote politieke groepen afgesproken dat de post de 2,5 jaar daarna naar de christendemocratische EVP gaat. Die grootste fractie had daarom nu geen kandidaat aangemeld, evenals de liberalen.

Er waren vier kandidaten. De Groenen hadden de Duitse Ska Keller (37) naar voren geschoven, radicaal-links de Spaanse Sira Rego (45) en de conservatieve ECR de Tsjech Jan Zahradil (56).

Sassoli zei het parlement, het "democratische huis van Europa", toegankelijker voor burgers te willen maken. Volgens hem is het erg belangrijk dat de Europarlementariërs luisteren naar (vooral jonge) Europeanen en hun zorgen over onder meer klimaatverandering.

De lidstaten riep hij op geen obstakels op te werpen tegen een meer verenigd Europa en het proces van integratie opnieuw te lanceren. Sassoli sprak zich uit tegen tegen nationalisme en discriminatie en pleitte voor een nieuwe invulling van de sociale markteconomie, meer armoedebestrijding en een prominentere rol voor vrouwen.

Later op de dag worden de veertien vicevoorzitters gekozen. Ook wordt een begin gemaakt met de samenstelling van de verschillende commissies. "Laten we direct aan het werk gaan", besloot de Italiaan nadat hij de voorzittershamer ter hand had genomen.

