Gemengde reacties op benoeming Von der Leyen als Commissievoorzitter

woensdag 3 juli 2019 , 9:10

DEN HAAG (PDC) - Verschillende regeringsleiders en politici hebben gereageerd op de benoeming van Von der Leyen tot Commissievoorzitter. Zij werd op 2 juli voorgedragen als Commissievoorzitter.

Zo vindt premier Mark Rutte dat Frans Timmermans een hele mooie plek krijgt en houdt, als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Deze senior positie, die Timmermans opnieuw gaat vervullen, is goed voor Nederland, zei Rutte.

Ook de Franse president Macron zei over Timmermans dat hij een goede kandidaat was en dat hij een vitale rol blijft spelen in de Commissie.

Merkel heeft laten weten blij te zijn dat met Ursula von der Leyen voor het eerst een vrouw de kans heeft om Commissie-voorzitter te worden. Von der Leyen kreeg de steun van bijna alle regerlingsleiders, maar Merkel onthield zich. Dit waarschijnlijk omdat zij in Duitsland in de regering zit met de sociaaldemocraten, die Timmermans steunden.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het uiterst teleurstellend dat zijn partijgenoot Frans Timmermans geen voorzitter wordt van de Europese Commissie.

Bron: ANP, NOS

