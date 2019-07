Ook deal over voorzitter Europees Parlement

dinsdag 2 juli 2019 , 22:19

EU-TOP

STRAATSBURG/BRUSSEL (ANP) - De leden van het Europees Parlement kiezen woensdag in een geheime stemming in Straatsburg een nieuwe voorzitter. Meerdere fracties hebben een kandidaat om de Italiaan Antonio Tajani op te volgen, maar de regeringsleiders en de grootste politieke families hebben er een deal over gesloten bij de verdeling van topfuncties. De bedoeling is dat een sociaaldemocraat het parlement de komende 2,5 jaar voorzit. De 2,5 jaar daarna zou de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) aan de beurt zijn.

EVP-fractievoorzitter Manfred Weber (46) zei dinsdagavond tegen achterkamertjesdeals te zijn, maar de Duitser kondigde aan dat zijn groep de sociaaldemocratische kandidaat zal steunen. Wie dat is, wordt later op de avond bekend.

De Groenen hebben de Duitse Ska Keller (37) naar voren geschoven, radicaal links de Spaanse Sira Rego (45) en de conservatieve ECR de Tsjech Jan Zahradil (56).

Er zijn maximaal vier stemrondes. Als geen kandidaat na de derde ronde een absolute meerderheid heeft behaald, komt er een vierde ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Een gewone meerderheid volstaat dan.

