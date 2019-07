Merkel onthield stem voor Von der Leyen

dinsdag 2 juli 2019 , 21:51

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Bondskanselier Angela Merkel heeft als enige van de 28-leiders niet gestemd voor haar partijgenoot Ursula von der Leyen om te worden voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie. Ze onthield zich omdat coalitiegenoot SDP niet instemt met de voordracht van de christendemocratische minister van Defensie, erkende Merkel na afloop van het akkoord over de invulling van de EU-topbanen. Ze zei dat ze met de sociaaldemocraten in gesprek zal gaan over de kwestie.

Merkel zei blij te zijn dat met Von der Leyen voor het eerst een vrouw de kans heeft commissievoorzitter te worden. Ook wees ze erop dat het voor het eerst sinds 52 jaar is dat een Duitser de machtigste baan van de EU kan bemachtigen. De christendemocraat Walter Hallstein was van 10 januari 1958 tot 6 juli 1967 de eerste en enige Duitse baas tot nu toe van het dagelijks EU-bestuur.

Het Europees Parlement moet de voordracht nog goedkeuren en dat lijkt nog geen gelopen race.

