EU-fracties PvdA en GroenLinks erg ontevreden

dinsdag 2 juli 2019 , 20:55

EU-TOP

STRAATSBURG (ANP) - De delegaties van GroenLinks en de PvdA in het Europees Parlement zijn absoluut niet te spreken over de voordracht van de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (60) als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

De PvdA spreekt van "een onacceptabel dictaat" uit de koker van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die stelt dat hij met een aantal andere landen in Centraal- en Oost Europa de kandidatuur van de ‘Spitzenkandidaten’ Frans Timmermans en de Duitser Manfred Weber om zeep heeft geholpen. Orbán en de premiers van Polen, Slowakije en Tsjechië steunden Von der Leyen wel.

Bas Eickhout (GroenLinks) vindt het akkoord dat de regeringsleiders hebben gesloten "zeer teleurstellend". "Een achterkamertjesdeal met kandidaten om de nationale leiders van Duitsland, Frankrijk en Spanje tevreden te stellen. Dit is niet de verandering die aan de Europese kiezers was beloofd." Eickhout roept het parlement op de benoeming van Von der Leyen tegen te houden. De stemming is over twee weken.

