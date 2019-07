Ursula von der Leyen laatbloeier in politiek

dinsdag 2 juli 2019 , 20:32

BRUSSEL (ANP) - De beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is een laatbloeier in de politiek en in eigen land niet onomstreden. De 60-jarige minister van Defensie in Duitsland was van 2001 tot 2004 nog gemeenteraadslid van het Nedersaksische Sehnde. Sinds 1990 is ze lid van de christendemocratische CDU. In 2005 werd ze door Angela Merkel gevraagd om minister te worden van Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd.

Bij de verkiezingen van 2009 bleef Von der Leyen minister van Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd, maar na het aftreden van Franz Josef Jung werd ze minister van Werk en Sociale Zaken. Haar vorige ministerpost werd overgenomen door Kristina Schröder.

Begin juni 2010 werd ze korte tijd genoemd als mogelijke kandidaat voor het ambt van bondspresident, na het aftreden van Horst Köhler. Na de verkiezingen van 2013 en de daaropvolgende onderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD werd Von der Leyen de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Geheel onomstreden in eigen land is ze niet. Zo hebben oppositiepartijen in Duitsland haar beschuldigd van slecht bestuur en het begunstigen van vrienden bij het toekennen van defensiecontracten door haar departement. De oppositie stelde in december nog een parlementair onderzoek in naar de gang van zaken. Von der Leyen gaf in november vorig jaar toe dat haar ministerie fouten had gemaakt bij het toewijzen van contracten aan externe consultants ter waarde van honderden miljoenen euro's.

Daarnaast heeft ze plagiaat gepleegd bij het schrijven van haar dissertatie. Haar doctorstitel mocht ze uiteindelijk behouden. De politica studeerde economie en geneeskunde, maar stopte met haar opleiding tot medisch specialist. Von der Leyen is de dochter van de voormalige minister-president van Nedersaksen, Ernst Albrecht (CDU) en diens vrouw Heide Adele. Ze is getrouwd met Heiko von der Leyen.

Als het Europees Parlement instemt met haar benoeming, wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie.

