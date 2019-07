Charles Michel: grote verantwoordelijkheid

dinsdag 2 juli 2019 , 20:09

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Charles Michel ziet zijn taak als aankomend voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders als een grote verantwoordelijkheid. "Een verenigd Europa met respect voor nationale diversiteit is mijn doel,", liet hij weten nadat hij naar voren was geschoven om per 1 december EU-president Donald Tusk op te volgen.

"Solidariteit, vrijheid en wederzijds respect zijn de kern van de Europese Unie. Ik zal die waarden hoog houden", twitterde de 43-jarige politicus.

Vanaf eind dit jaar wordt zijn taak het leiden van de vergaderingen van de regeringsleiders van de EU-lidstaten. Hij is de derde die die functie vervult. Voor Tusk was Herman Van Rompuy, ook een Belg, de eerste. Michel wordt voor 2,5 jaar benoemd.

De liberaal leidt momenteel een demissionaire regering. Michel werd in oktober 2014 voor het eerst premier. De in Namen geboren politicus studeerde rechten aan de universiteiten van Brussel en Amsterdam (UvA).

