Europese sociaaldemocraten diep teleurgesteld

dinsdag 2 juli 2019 , 19:39

EU-TOP

STRAATSBURG (ANP) - De Europese sociaaldemocraten zijn "diep teleurgesteld" over het voorstel van de EU-regeringsleiders om de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (60) voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Niet alleen grijpt hun kandidaat Frans Timmermans naast de topbaan, ook heeft de christendemocraat Von der Leyen er geen campagne voor gevoerd als ‘Spitzenkandidaat’. En deze twee grootste partijen hameren er al maanden op dat dat wel het geval moet zijn, omdat dat democratischer zou zijn.

"Het is onaanvaardbaar dat de populistische regeringen in de Europese Raad de beste kandidaat uitsluiten omdat hij zich sterk heeft gemaakt voor de rechtsstaat en onze gedeelde Europese waarden", aldus Iratxe García, fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Zij doelt daarmee onder meer op de steun van Hongarije en Polen voor de Duitse bewindsvrouw. García levert hiermee ook kritiek op de Spaanse premier Pedro Sánchez, die als sociaaldemocraat heeft onderhandeld over de verdeling van de topfuncties.

Het parlement moet nog instemmen met de voordracht. Ook de Groenen zien Von der Leyen niet zitten.

