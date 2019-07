Timmermans blijft mogelijk vicevoorzitter

dinsdag 2 juli 2019 , 17:37

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De kansen van Frans Timmermans om voorzitter van de Europese Commissie te worden, lijken af te nemen. Volgens diplomaten zouden de regeringsleiders die tegen zijn kandidatuur zijn hem wel (opnieuw) als vicevoorzitter kunnen accepteren maar niet als baas van het dagelijks bestuur van de EU. EU-president Donald Tusk zou de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, nu als compromis voordragen. De Deense EU-commissaris Margrethe Vestager zou evenals Timmermans vicevoorzitter worden.

De zitting van 28 leiders is kort na 16.00 uur begonnen, vijf uur later dan de bedoeling was. Sinds 11.00 uur hebben ze steeds in groepjes, bilateraal met EU-president Donald Tusk en met hun politieke achterban overlegd.

Op de nieuwe namenlijst die circuleert staat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en oud-voorzitter van het Europees Parlement Josep Borrell als EU-buitenlandchef genoteerd. De Belgische premier Charles Michel zou EU-president Donald Tusk kunnen opvolgen en de Franse IMF-baas Christine Lagarde zou de Europese Centrale Bank moeten gaan leiden.

De topkandidaat van de christendemocraten, de Duitser Manfred Weber, zou voorzitter van het Europees Parlement moeten worden, mogelijk voor de helft van het mandaat van vijf jaar. Dan zou een Oost-Europeaan de andere helft kunnen doen. De verkiezing in Straatsburg staat woensdagmorgen op de agenda. Kandidaten hebben tot 22.00 uur dinsdag de tijd zich aan te melden.

De puzzel is ingewikkeld omdat een evenwicht moet worden gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten, politieke kleuren en geografische spreiding. Von der Leyen en Lagarde behoren tot de Europese Volkspartij van christendemocraten, Timmermans en Borrell zijn sociaaldemocraat, Michel is liberaal.

Terug naar boven